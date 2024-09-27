Trussardi возвращается на рынок России спустя 2 года после ухода

Итальянский модный бренд Trussardi после ухода из России оказался невостребован в Европе. Тогда компания приняла решение вернуться к российским клиентам, сообщает Mash .

Последствия ухода Trussardi с российского рынка последовали очень быстро — у компании появились долги, пришлось продать бренд фирме Miroglio Group. Новые владельцы стали успешно продавать вещи из массмаркета и провели реструктуризацию дома моды, но это не смогло исправить ситуацию.

В Европе неохотно принялись покупать обновленную продукцию Trussardi. Тогда компания решила вернуться на российский рынок. Духи уже поступают на склады, а в скором времени ожидаются поставки рубашек и джинсов. Еще вскоре откроется и первый брендовый магазин. Он будет находиться в Москве на Ходынке.

Ранее руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский заявил, что крупнейший производитель мебели IKEA вернется на российский рынок в ближайшие два года, как и многие другие известные бренды.