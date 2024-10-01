Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на 31 млрд долларов в 2024 году

С начала текущего года состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 31,025 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Как пишет Bloomberg Billionaires Index («Индекса миллиардеров»), состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельченко увеличилось до 25 млрд долларов. С начала года бизнесмен заработал 6,22 млрд долларов.

В статье отметили, что председатель совета директоров сталелитейной компании НЛМК увеличил состояние до 28,2 млрд рублей, заработав с начала этого года 4,27 млрд долларов.

Из материалов следует, что наибольшие убытки зафиксированы у акционера компании «Металлоинвест» Алишера Усманова. На сегодняшний день состояние бизнесмена составляет 15,6 млрд рублей, с начала текущего года Усманов потерял 5,51 млрд долларов.

Ранее стало известно, что олигархи и звезды шоу-бизнеса, которые сбежали из России после начала СВО, в числе первых почувствовали «ветер перемен». Москва изменила правила игры, и «богатеи» начали под них подстраиваться.