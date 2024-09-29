«Царьград»: сбежавшие из России олигархи и звезды почувствовали «ветер перемен»

Олигархи и звезды, которые сбежали из РФ, в числе первых почувствовали «ветер перемен». Россия изменила правила игры, и богатеи начали под них подстраиваться, сообщает « Царьград ».

Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский говорил после начала СВО, что считает себя украинцем и просил снять санкции. Однако недавно удалил видео, где признается в этом. Сам бизнесмен вернулся в РФ в конце 2023 года.

В Москве обнаружили шоумена Ивана Урганта. Он, предположительно, уехал в Дубай после начала СВО и отсиживался там. Однако потом заявил, что якобы «никуда из России не уезжал».

Тоже самое касается и журналиста Владимира Познера. Его не было видно с момента начала спецоперации. Однако недавно появилась новость о его грядущем возвращении на Первый канал.

Причина возвращения релокантов в Россию весьма простая. Украина оказалась в безнадежном положении, экономика РФ выстояла, а элита в стране перестроилась.

Ранее сообщалось, что из Узбекистана уехали 95% российских релокантов. Жизнь там отличается от той, к которой люди привыкли в Москве или Санкт-Петербурге.