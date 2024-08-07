Бизнесмен Джабраил Хамдамов рассказал, что почти 95% релокантов из РФ уехали из Узбекистана. По его мнению, ситуация может быть связана с непривычным образом жизни, сообщает aif.ru .

Директор турагентства Мадина Юсупова предположила, что россияне массово решили вернуться на Родину, поскольку считали Узбекистан нищей страной, но ошиблись.

«Много приезжих реально были уверены: здесь можно комфортно прожить на 100 долларов в месяц, ни в чем себе не отказывая. Может, лет 15 назад так оно и было, но с тех пор времена поменялись», — пояснила эксперт.

Она утверждает, что гости из России провоцировали скандалы и торговались за каждый сум на местных рынках. Эмигрантам казалось, что их хотят обмануть, добавила Юсупова.

По словам финансового консультанта Александры Ким, приезжие высказывали свое недовольство относительно всего происходящего и даже оскорбляли узбекистанцев в их присутствии.

«Одна дамочка, не стесняясь, вообще в разговорах по телефону называла узбеков „чучмеки“», — вспомнила Ким.

Специалист отметила, что уезд большинства релокантов из Ташкента связан с тем, что жизнь здесь устроена не так, как в Москве или Санкт-Петербурге.