По информации агентства Bloomberg, компании из России массово открывают магазины в Китае. Отечественный товар пользуется большим спросом в стране, сообщает Ura.ru .

Научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Ван заявил, что магазины с российским товаром распространились по всему Китаю. Теперь Москва планирует масштабное расширение.

«Простые китайцы тепло относятся к России», — подчеркнул Тао Ван.

В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем побил очередной рекорд, достигнув 245 млрд долларов. Особенно заметным стал рост экспорта природного газа, медного концентрата и ядерного топлива.

Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что Россия сохраняет стратегический суверенитет в вопросе выбора партнеров, несмотря на попытки США ослабить российско-китайский союз. Попытка сыграть на противоречиях между Москвой и Пекином вряд ли приведет к успеху.