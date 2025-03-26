Bloomberg: компании из России массово открывают магазины в Китае
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По информации агентства Bloomberg, компании из России массово открывают магазины в Китае. Отечественный товар пользуется большим спросом в стране, сообщает Ura.ru.
Научный сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Ван заявил, что магазины с российским товаром распространились по всему Китаю. Теперь Москва планирует масштабное расширение.
«Простые китайцы тепло относятся к России», — подчеркнул Тао Ван.
В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем побил очередной рекорд, достигнув 245 млрд долларов. Особенно заметным стал рост экспорта природного газа, медного концентрата и ядерного топлива.
Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что Россия сохраняет стратегический суверенитет в вопросе выбора партнеров, несмотря на попытки США ослабить российско-китайский союз. Попытка сыграть на противоречиях между Москвой и Пекином вряд ли приведет к успеху.