Подмосковье и Беларусь обсудили цифровизацию лесного хозяйства

Представители российской и белорусской лесной отрасли 7 октября обсудили цифровые технологии на круглом столе «Цифровой лес: от мониторинга до управления» в доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Круглый стол «Цифровой лес: от мониторинга до управления» прошел 7 октября в доме правительства Московской области. Участники обсудили цифровизацию отрасли и современные подходы к управлению лесами.

С российской стороны участвовали заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, представители Рослесинфорга, Мособлкомлеса, Минблагоустройства Московской области, ГАУ МО «Мособллес» и компании «Формоза-Софт». Беларусь представляли министр лесного хозяйства Республики Беларусь Сергей Ульдинович, представители «Белгослес», Гомельского ГПЛХО и Боровлянского спецлесхоза.

«Обмен опытом между Россией и Беларусью — важный шаг к сохранению лесов и внедрению современных стандартов в отрасли. Цифровизация — это тот язык, который понятен без перевода, вместе мы сможем сделать управление лесами еще более эффективным и современным», — отметил Алексей Ларькин.

В повестку вошли комплексная модель лесного хозяйства Московской области и отраслевая цифровая трансформация лесного хозяйства Беларуси. Участники также рассмотрели программу «Парки в лесу Подмосковья» и презентацию системы «Центр управления регионом Московской области».

Отдельными темами стали контроль за выполнением лесохозяйственных мероприятий в Подмосковье, система «Умный надзор» с применением фотоловушек и трансформационные проекты Мособлкомлеса.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.