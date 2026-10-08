В Подмосковье подали более 260 тыс заявлений на обслуживание карт «Стрелка»

Пользователи регионального портала госуслуг с начала 2026 года направили более 260 тыс. заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Льготные карты могут оформить учащиеся и военные пенсионеры, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья подано более 260 тыс. заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Льготную карту могут оформить учащиеся и военные пенсионеры.

Услуга доступна в разделе «Прочее» — «Транспорт». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить онлайн-форму. Карты выдают, а документы проверяют в МФЦ, указанном в заявке. Решение и перечень документов для предъявления в МФЦ поступят в личный кабинет заявителя.

Услуга позволяет подтвердить право на льготу, получить льготную «Стрелку», восстановить защитный код, обменять неработающую карту или вернуть ее для получения залоговой стоимости. Также можно активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР».

Если ребенок учится на территории Подмосковья, карту «МИР» можно привязать онлайн благодаря встроенному сервису проверки.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.