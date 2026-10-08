В Котельниках построят школу и детский сад в ЖК «Дюна»

Школа на 1100 мест и детский сад на 300 мест войдут в новый воспитательно-образовательный комплекс в ЖК «Дюна» в Котельниках. Застройщик получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова сообщила, что ведомство выдало ООО СЗ «Тренд – групп» разрешение на строительство воспитательно-образовательного комплекса в ЖК «Дюна» в Котельниках. Его общая площадь превысит 23,2 тыс. кв. метров.

В школе на 1100 мест оборудуют учебные кабинеты, лаборантские и универсальные классы для учеников разных возрастов. Также предусмотрены спортивные залы, актовый зал и обеденная зона.

В детском саду на 300 мест разместят 12 групповых помещений для воспитания, обучения и ухода за детьми. Каждое будет включать спальню, раздевальную, буфетную, игровую и туалетные комнаты. Также оборудуют физкультурный и музыкальные залы.

ЖК «Дюна» строится в районе с развитой инфраструктурой. На территории площадью 12 гектаров возводят монолитно-кирпичные корпуса высотой от 20 до 31 этажа. Проект предусматривает школу, детские сады, многопрофильный медицинский центр и многоуровневый паркинг. На территории без машин разместят игровые и спортивные площадки.

Компания ПИК, группа «Самолет», Level Group, ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.