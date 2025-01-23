Bloomberg: китайские НПЗ, покупавшие нефть у России, думают о закрытии

В Китае нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сокращают объем производства из-за последнего американского пакета санкций и начали задумываться о закрытии, об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

В Китае независимые нефтеперерабатывающие заводы, известные как «самовары», столкнулись с серьезными трудностями. Их бизнес-модель строилась на использовании недорогого российского сырья, причем санкционные риски их не пугали. Неэффективность производства делала их конкурентоспособными только при существенных скидках на нефть.

Альтернативные поставки из Омана и ОАЭ оказались значительно дороже привычного дальневосточного сорта ESPO, а растущие расходы на морские перевозки лишь обострили проблему. В результате объемы переработки на этих предприятиях уже снизились на 10-20%, и аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации в феврале. Небольшие китайские НПЗ, неспособные конкурировать с крупными игроками рынка без доступа к дешевому сырью, оказались в особенно уязвимом положении и задумались о закрытии производства.

В начале месяца нефтеперерабатывающие предприятия Сингапура, который является ключевым индикатором для азиатского региона, демонстрировали прибыль в 3,75 доллара за баррель. Но к текущей неделе ситуация резко ухудшилась — показатели упали до отрицательного значения в -0,65 доллара. В результате многие производства в Азии были вынуждены отказаться от закупок на спотовом рынке и работают себе в убыток, о чем сообщают участники торгов.