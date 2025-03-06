Блокчейн и 3D-печать: эксперты назвали не ставшие популярными «профессии будущего»

Эксперт Корицкий: пока развитие ИИ не привело к распространению новых профессий

Генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий заявил, что не все «профессии будущего», связанные с развитием искусственного интеллекта и технологий, стали в 2025 году настолько популярны, как это прогнозировалось, сообщает «Секрет фирмы» .

«Так, популярность пророчили программистам электронных рецептов одежды. Однако 3D-печать все еще остается очень затратной и недоступной большинству людей, особенно в масштабе предметов одежды», — отметил эксперт.

По его словам, то же касается так называемых киберклинеров — специалистов по удалению нежелательных данных из интернет-сети. Эти вопросы до сих пор решают специалисты по управлению репутацией в интернете.

Кроме того, не настолько высокооплачиваемыми и востребованными, как это предполагалось, стали эксперты в нанотехнологиях и блокчейне, 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности.