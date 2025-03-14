Благодаря разработкам подмосковного производителя преображаются исторические города

В одном из древнейших населенных пунктов России — городе Городец Нижегородской области — реализуется проект «Переустройство сетей электроснабжения «Чистое небо. Городец». Его цель — сделать городское пространство более безопасным, эстетичным и комфортным для жителей города и туристов. В ходе проекта воздушные навесные электрические провода будут убраны под землю и надежно защищены от ветров, осадков, а также от возможных механических нагрузок с помощью инновационных полимерных труб «ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО» от группы «ПОЛИПЛАСТИК». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Поставки труб начались в августе 2024 года и продолжаются по сей день. Городец ведет свою историю со второй половины XII века. Тогда город-крепость защищал рубежи Владимирской Руси от набегов волжских булгар. В городе еще остались дворянские усадьбы, купеческие дома и другие памятники культуры. Ежегодно сюда приезжает более 700 тыс. туристов. Реализация программы «Чистое небо» и замена воздушной прокладки электросетей подземными коммуникациями позволят сохранить исторический облик и особую атмосферу старинного русского города.

А началась программа «Чистое небо» в Москве. В 2015 году в ходе благоустройства столицы было решено освободить центральную часть города и крупные магистрали от воздушных кабельных линий. Программа помогла улучшить визуальный облик городских пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию инженерных коммуникаций.

Начиная с 2015 года на объекты благоустройства Москвы группа «ПОЛИПЛАСТИК» поставила несколько сотен километров труб для защиты кабеля и более 10 тысяч кабельных колодцев. Продукцию производят на московском заводе компании — «АНД ГАЗТРУБПЛАСТ» и на «Климовском трубном заводе» в подмосковном Подольске.

Инновационные полимерные трубы для защиты кабеля «ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО» имеют три слоя. Каждый из них выполняет свою функцию: внутренний слой синего цвета защищает трубопровод от разрушения при коротком замыкании в кабеле, средний слой обеспечивает хорошую свариваемость труб, а внешний слой красного цвета позволяет идентифицировать кабельную линию. Такие трубы не подвержены коррозии, имеют небольшой вес и гибкость, их удобно монтировать, а срок их службы — не менее 50 лет!

Полиэтиленовым кабельным колодцам также не страшна коррозия. Они герметичны, имеют небольшой вес, прочны и просты в монтаже и обслуживании. Такие колодцы защищают места соединения труб и обеспечивают доступ к кабельным линиям без земляных работ.

Эти и другие разработки ПОЛИПЛАСТИКа для электросетевого хозяйства и волоконно-оптических линий связи будут представлены на 23-й международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2025. Выставка пройдет с 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.