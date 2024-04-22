Blackstone планирует приобрести Hipgnosis за 1,5 млрд долларов
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Британская компания Hipgnosis Songs Fund, которая владеет правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, получила неофициальную заявку на свою покупку за 1,5 млрд от американской Blackstone Funds, сообщает «Интерфакс».
В случае поступления официального предложения, фирма готова рекомендовать его принятие акционерам.
Hipgnosis достигла соглашения о слиянии с американским конкурентом Concord Chorus зa за 1,4 млрд долларов. Британская фирма рекомендует акционерам данную сделку.
Пока неизвестно, планирует ли Blackstone подавать официальную заявку.
Акции британской компании выросли на 10,3% на торгах в22 апреля.