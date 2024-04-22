Blackstone планирует приобрести Hipgnosis за 1,5 млрд долларов

Британская компания Hipgnosis Songs Fund, которая владеет правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, получила неофициальную заявку на свою покупку за 1,5 млрд от американской Blackstone Funds, сообщает «Интерфакс».