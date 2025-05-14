Бюджеты муниципалитетов Подмосковья пополнились на 9,4 млрд руб с начала года

В рамках контроля поступлений в бюджеты муниципальных образований Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества за 4 месяца текущего года обеспечено выполнение планового показателя на 34%. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Доходы в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья выросли на 947 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, за четыре месяца с начала года поступления в муниципальные бюджеты от аренды и продажи земли и имущества превысили 9,4 млрд рублей. Годовой план исполнен на 34%. Такие показатели говорят об успешной работе органов местного самоуправления области по вовлечению в хозяйственно-экономический оборот недвижимого имущества и пополнению бюджета, который обеспечивает развитие всех сфер деятельности муниципальных образований», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Лидерами по обеспечению наибольших поступлений в бюджеты стали городские округа Балашиха, Химки и Одинцовский. Так, с начала года в городском округе Балашиха бюджет пополнился на 703 млн рублей, в городском округе Химки от распоряжения землей и имуществом в бюджет поступили 612 млн рублей, а в Одинцовском округе — 562 млн рублей.

Лидерство по исполнению плановых показателей держат городские округа Черноголовка, Зарайск и Павлово-Посадский. В Черноголовке администрация городского округа выполнила план на 93%, в Зарайске — на 76%, а в Павлово-Посадском — на 68%.

В апреле наибольшие поступления в муниципальные бюджеты обеспечили Раменский муниципальный округ — 237 млн рублей, городской округ Мытищи — 150 млн рублей и Одинцовский городской округ — 130 млн рублей.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.