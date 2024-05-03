Бюджет Коломны в I квартале 2024 года получил около 2 млрд рублей доходов

В период с января по март текущего года налоговые и неналоговые (собственные) доходы бюджета Коломны составили 1,8 млрд рублей. Это равняется 21% от годового плана округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговых доходов поступило на 1,6 млрд рублей, или 19,4% от плана. Основной налоговый источник — налог на доходы физлиц (НДФЛ), который принес 1,3 млрд рублей, или 20,1% от плана. Налоги на совокупный доход принесли 0,2 млрд рублей, или 17,6%.

Неналоговых доходов исполнили на 47,9% (0,2 млрд рублей).

Бюджетом городского округа Коломна на 2024 году запланировали с 8,6 млрд рублей собственных доходов. По финансовым итогам I квартала 2024 года значимые риски в части собственных доходов отсутствуют.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.