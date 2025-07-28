Бизнесмены Подмосковья узнают о возможностях реализации инвестпроектов с поддержкой

31 июля уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Главным управлением государственного строительного надзора Подмосковья проведут бесплатный вебинар для предпринимателей региона на тему «Реализация инвестиционных строительных проектов при поддержке центра содействия строительству». Начало вебинара в 11:00, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Специалисты Центра содействия строительству (ЦСС) Московской области проконсультируют предпринимателей о порядке прохождения этапов ведения бизнеса: от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию. Участники вебинара получат информацию о работе ЦСС, ознакомятся с механизмом индивидуального сопровождения и процессом формирования дорожной карты инвестпроекта.

Вебинар пройдет 31 июля, начало в 11:00. Участие бесплатное. Предварительно необходимо оставить заявку: https://forms.yandex.ru/u/6878a6f050569004b077329b.

Регистрация открыта до начала онлайн-мероприятия. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Информация о мероприятиях для подмосковного бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.