Бизнесменам из Китая презентовали инвестпотенциал Подмосковья

В рамках развития двустороннего сотрудничества между Китаем и Россией компания Chengtong International в международном торговом центре «Гринвуд» в Красногорске организовала для представителей китайского бизнеса презентацию инвестиционного потенциала Московской области. На мероприятии обсуждались такие вопросы, как инвестиционный климат региона, потенциал сотрудничества и меры государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов представил основные конкурентные преимущества региона. Будучи крупным экономическим центром России, Московская область ежегодно привлекает инвестиции в объеме до 22 млрд долл. США, располагает передовой в стране индустриальной инфраструктурой и обеспечивает бизнесу, в том числе и иностранным инвесторам, комплексные меры поддержки.

Представители подмосковного правительства подробно рассказали об инвестиционных преференциях для бизнеса, включая налоговые льготы, предоставление земельных участков, субсидий на приобретение оборудования, а также поддержка в развитии экспорта резидентов Подмосковья. Помимо этого, поделились успешными кейсами реализации китайских проектов в регионе.

В свою очередь, представители бизнеса, присутствовавшие на встрече, опираясь на свои планы развития, активно интересовались вопросам реализации политики региона в отношении иностранного бизнеса и конкретными этапамиреализации проектов.

В мероприятии приняли участие представители стратегического инвестиционного департамента Chengtong International, делегация центра международного сотрудничества в области производственных мощностей «Пояс и путь», а также представители ряда китайских компаний, находящихся с деловым визитом в России. По итогам мероприятия представители правительства Московской области и китайских компаний провели обмен мнениями о новых возможностях для взаимодействия.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.