Бизнесмен из Лобни принял участие во встрече с Президентом России

Генеральный директор лобненской компании АО «Упаковочные системы» Александр Криволапов принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе округа.

В честь Дня предпринимателя глава государства пообщался с представителями российских компаний из разных отраслей.

Лобненское предприятие «Упаковочные системы» - ведущий производитель упаковочного материала для производства комбинированной картонной упаковки. Компания работает с 2007 года, постоянно модернизуясь и расширяясь. На сегодняшний день ее производственная мощность - 5 млрд упаковок в день, а коллектив насчитывает 292 человека.

В ходе встречи Александр Криволапов попросил рассмотреть вопрос ограничения для импорта упаковки тетрапак (сложная упаковка, состоящая из нескольких слоев разных материалов — бумаги, полиэтилена и алюминия) из азиатских стран. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников предложил провести антидемпинговое расследование в отношении поставок тетрапака в страну.

При содействии АО «Упаковочные системы» в сквере 40 лет Октября, сквере Туголукова, пешеходной зоне микрорайона Москвич, а также на улице Ленина возле домов №19 и №23 были установлены новые скамейки и урны.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.