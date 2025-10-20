Бизнес в России стал чаще предлагать подработку пенсионерам

В РФ выросло количество предложений о подработке для пенсионеров на 14%

В третьем квартале в стране бизнес стал на 14% чаще предлагать частичную занятость пенсионерам. Среднее предлагаемое вознаграждение за подработку составило 54 038 рублей за месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Подработка».

Больше всего выросло число смен для исполнителей-пенсионеров на позиции водителя такси (+32%) по сравнению с прошлым годом. В среднем соикатели могли рассчитывать на зарплату в 63 724 рубля за месяц при частичной занятости.

Кроме того, чаще компании начали предлагать пенсионерам подработку курьером (+28%), а среднее вознаграждение составило 56 095 рублей в месяц при неполной занятости.

Отмечен и рост числа предложений о подработке для пенсионеров в качестве водителей грузового транспорта (+26% год к году), в среднем специалисты могли рассчитывать на 113 586 рублей в месяц при частичной занятости.

«В III квартале фиксируется заметное увеличение числа смен для пенсионеров. В целом среди регионов России наибольшее увеличение количества вариантов подработки, доступных для пенсионеров, наблюдается в Магаданской (+126%), Амурской (+124%) областях и в Кабардино-Балкарии (+113%)», — сказал директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Он уточнил, что формат самозанятости позволяет соискателям самим определять удобный график, объем задач и подбирать смены, эффективнее управляя временем и ресурсами. Поэтому подобный формат становится все более популярным, в том числе среди исполнителей пенсионного возраста.

