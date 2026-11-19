Малые и средние предприятия приоритетных отраслей Московской области получили 27,6 млрд рублей финансовой поддержки за девять месяцев 2026 года. Регион вошел в число лидеров России по этому показателю, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Поддержка включает льготные кредиты, микрозаймы, поручительства и гарантии, позволяющие привлечь банковское финансирование при нехватке залога. Минэкономразвития России реализует эти меры через инфраструктуру поддержки и институты развития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

За девять месяцев в России предприятия приоритетных отраслей привлекли более 200 млрд рублей. Поддержку получили свыше 52 тыс. предприятий — на 38% больше, чем годом ранее. Они заключили более 66 тыс. соглашений, рост составил 37%.

Обрабатывающие производства привлекли 145,6 млрд рублей, научно-техническая деятельность — 28,4 млрд, информация и связь — 19,7 млрд, гостиницы и общепит — 15,9 млрд.

«Мы последовательно делаем меры поддержки более адресными», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Александр Новак.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, с начала года 8,8 тыс. предприятий привлекли около 173 млрд рублей под поручительства региональных гарантийных организаций. Среди лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Ростовская области.

«Зонтичные» поручительства корпорации МСП помогли бизнесу привлечь более 174 млрд рублей, включая 52,5 млрд для обрабатывающих производств, туризма и ИТ. Бесплатное поручительство оформляется через банк-партнер и позволяет получить кредит без залога или с минимальным обеспечением.

В программе льготного инвестиционного кредитования на обрабатывающие производства пришлось 73,2% средств, на гостиничную деятельность — 6,6%. Также предприниматели оформили 12,6 тыс. льготных микрозаймов на 37,3 млрд рублей.

Всего в России более 6,89 млн субъектов малого и среднего предпринимательства — на 3% больше, чем годом ранее. Это максимум для сопоставимых периодов за десять лет.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.