Бизнес попросил ЦБ ограничить право россиян на получение кешбэка

Российский бизнес обратился в Центробанк с просьбой ограничить право на получение кешбэка недобросовестными покупателями, которые используют разные банковские карты при возврате купленных товаров. С просьбой изменить законодательство выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо АКИТ.

Коммерсанты рассказали, что продавцы массово сталкиваются с практикой, когда клиент приобрел товар по одной банковской карточке и получил за него кешбэк, после чего оформил возврат, но уже по другому «пластику». Используя карты разных банков, покупатели получают возможность не терять кешбэк, утверждают резиденты бизнеса.

В АКИТ соответствующую схему назвали мошеннической.

В Банке России уже заявили, что получили письмо и рассмотрят его. Тем не менее, как подчеркнул регулятор, он «не фиксирует массовые обращения участников рынка — как банков, так и торгово-сервисных предприятий — по указанной проблеме».

Эксперты же отмечают, что скорректировать возникшую ситуацию можно и без изменения системы регулирования. Руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов на этот счет добавил, что начисление кешбэка — право, но не обязанность кредитной организации. Именно банк может решить, по какому порядку и каким условиям предоставлять клиенту бонусы, отметил эксперт.

«Некоторые компании уже используют на практике эти возможности: например, устанавливают срок начисления кешбэка, который превышает разрешенные законодательством сроки возврата товаров надлежащего качества», — указал Павлов.

В свою очередь, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что нынешнюю кешбэк-систему и объем бонусов ни один клиент не сможет использовать для «обогащения». Специалист также добавил, что именно за счет предложений по кешбэку банкам долгое время удавалось привлекать клиентов.