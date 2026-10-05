Бизнес Подмосковья привлек 79,1 млрд руб под «зонтичные» поручительства

Малые и средние предприятия Московской области привлекли 79,1 млрд рублей благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП за время действия механизма. Регион вошел в тройку лидеров России по объему такого финансирования, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковье заняло третье место по объему средств, привлеченных бизнесом под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Первые два места заняли Москва — 290,8 млрд рублей и Санкт-Петербург — 101,9 млрд рублей. В пятерку также вошли Краснодарский край — 60,4 млрд рублей и Свердловская область — 49,2 млрд рублей.

Вице-премьер Александр Новак сообщил на правительственном часе в совете федерации, что за первое полугодие предприниматели получили 370 млрд рублей господдержки через льготное кредитование, поручительства, микрозаймы, гарантии и льготный лизинг оборудования. Почти треть объема пришлась на «зонтичные» поручительства.

За пять лет механизм позволил более 105 тыс. предпринимателей заключить около 140 тыс. договоров и привлечь примерно 1,4 трлн рублей. Более 690 млрд рублей направили в реальный сектор экономики. По словам Новака, компании, использовавшие поручительства, в 2–3 раза быстрее наращивают доходы и число рабочих мест.

Наибольший объем финансирования получила обрабатывающая промышленность — 328,4 млрд рублей. Средний размер финансирования за весь период превысил 10 млн рублей, максимальный по одному договору достиг почти 1,6 млрд рублей.

Поручительства покрывают до 50% банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей на срок до 10 лет. Они бесплатны для предпринимателей, а получение встроено в кредитный процесс банков. Механизм помогает привлечь средства при нехватке собственного залога.

Инструмент действует с 14 сентября 2021 года по поручению Владимира Путина. Его реализуют в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.