Малые и средние предприятия Московской области за девять месяцев 2026 года получили 1,67 млрд рублей льготного финансирования на инвестиционные проекты. Данные корпорации МСП приводит пресс-служба Мининвеста региона.

Льготные кредиты позволяют предприятиям Подмосковья модернизировать производства, покупать оборудование и расширять мощности. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила востребованность программы у промышленного бизнеса.

«Особенно востребована такая поддержка у промышленных предприятий, которые реализуют проекты по развитию и технологическому обновлению», — отметила Екатерина Зиновьева.

Программу реализуют Банк России, Минэкономразвития России и корпорация МСП. За три квартала 2026 года малый и средний бизнес привлек по ней 31,3 млрд рублей — на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число получателей поддержки выросло в 2,1 раза.

«Льготное финансирование тут выступает важным инструментом поддержки на фоне высоких рыночных ставок и дает возможность не двигать вправо проекты по масштабированию и модернизации», — заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Программа рассчитана на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма, информационных технологий и научно-технической сферы. Ставка по кредиту на 3,5 процентного пункта ниже ключевой ставки Банка России. В зависимости от категории предприятия можно получить от 25 млн до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Льготная ставка действует первые пять лет.

Программа входит в федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.