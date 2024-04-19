сегодня в 15:27

Бизнес Подмосковья приглашают в Узбекистан с 3 по 5 сентября

Компании Московской области получат возможность присоединиться к бизнес-миссии в г. Ташкент (Узбекистан). Содействие в участии предпринимателям окажет фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО), сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Мероприятия в рамках бизнес-миссии пройдут с 3 по 5 сентября 2024 года. Участие могут принять подмосковные компании, развивающие экспортное направление и те, кто только планирует начать экспортировать.

В рамках бизнес-миссии предприятия смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям, а также получат возможность найти бизнес-партнеров.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы компании несут самостоятельно.

Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте. Регистрация открыта до 16 августа.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. С полным перечнем мер поддержки для экспортеров можно ознакомиться на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.