Бизнес Подмосковья получил более 21 млрд рублей в сфере науки с помощью господдержки

Более 700 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности из Московской области получили финансовую поддержку в 2024 году в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является корпорация МСП. Общий объем их поддержки превышает 21 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году через национальную гарантийную систему предприятиям в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности было выделено более 21 млрд рублей Получателями стали 735 компаний. Московская область заняла второе место среди регионов по объему поддержки обрабатывающих производств. На развитие отрасли направлено 19,9 млрд рублей. На развитие научно-технической деятельности выделено 1,16 млрд рублей. При этом число получателей поддержки выросло в 1,4 раза и в 1,5 раза соответственно», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего же в России более 14,6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности получили финансовую поддержку в 2024 году в рамках НГС. Это что более чем в полтора раза больше 2023 года. Общий объем их поддержки достиг почти 334,4 млрд рублей.

«Развитие отраслей экономики предложения — одна из стратегических целей, стоящих перед Корпорацией МСП до 2030 года. Промышленность и наука являются драйверами для других сфер, поэтому их развитие находится в числе приоритетов. При этом именно малый и средний бизнес демонстрирует максимальную адаптивность, необходимую сегодня для выполнения государственных задач. По итогам 2024 года обрабатывающие производства и научно-техническая деятельность вошли в топ отраслей по общим объемам финансовой поддержки в рамках НГС. Около 253 млрд рублей пришлось на малый и средний бизнес в сфере обрабатывающих производств, 81,5 млрд рублей — в научно-технической деятельности. При этом количество получателей поддержки за год увеличилось в 1,6 и 1,7 раза соответственно, превысив в общей сложности 14,6 тыс. МСП», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Регионами-лидерами по объемам поддержки МСП в сфере обрабатывающих производств в 2024 году стали Москва (42,7 млрд рублей), Московская область и Санкт-Петербург (19,9 и 14,4 млрд рублей соответственно), а также Свердловская (12,5 млрд рублей) и Новосибирская (8,19 млрд рублей) области.

В Национальную гарантийную систему входят корпорация МСП, региональные гарантийные организации, государственные микрофинансовые организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское и иное финансирование, в том числе при помощи гарантий и поручительств, когда нет или недостаточно собственного залога. Поддержка бизнесу осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.