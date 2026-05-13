Бизнес Подмосковья 6 тыс раз воспользовался онлайн-сервисом

Предприниматели Подмосковья с начала 2026 года почти 6 тыс. раз воспользовались комплексным онлайн-сервисом в сфере контрольно-надзорной деятельности. Платформа объединяет десятки видов надзора и позволяет направлять документы в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексный сервис объединяет 47 видов надзора. Пользователям доступно более 6 тыс. форм документов как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. Среди них — извещения, акты, уведомления, ходатайства, протоколы и предписания, которые можно направлять в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.