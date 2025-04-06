Бизнес-империя дизайнера Юдашкина утратила миллионы после его гибели

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SHOT: ldf бизнеса Юдашкина потеряли серьезные суммы после его гибели

Бизнес-империя дизайнера и модельера Валентина Юдашкина утратила миллионы рублей после его гибели. В 2024 году две компании предпринимателя понесли серьезный убыток, сообщает SHOT .

Функционируют две фирмы, которыми владел Юдашкин. Речь идет о «Шанти» и «Димакс». Они занимаются изготовлением верхней одежды.

Юдашкин оставил фирмы дочке Галине. Однако в 2024 году «Шанти» понесла убыток шесть млн рублей, а «Димакс» 4,7 млн.

Наиболее крупный бизнес Юдашкина Дом моды перестал функционировать в апреле 2024 года. Суммарно компания работала 23 года. Ей управлял модельер, пока был жив.

Юдашкин умер 2 мая 2023 года. Ему было 59 лет.