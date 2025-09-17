Биткоин станет стратегическим резервом и сравняется с золотом — эксперты

Учреждение биткоин-резерва в США укрепит доверие институциональных инвесторов, повысит регуляторную определённость и усилит восприятие биткоина как легитимного стратегического актива, а эффект распространится на весь крипторынок, рассказали РИАМО эксперты.

«Более прозрачная политика США станет стимулом для роста экосистемы и притока капитала. В совокупности эти изменения придадут рынку бычий импульс, закрепив цифровые активы в глобальной финансовой системе», — отметил операционный директор Bitget Вугар Уси Заде.

16 сентября в Вашингтоне прошла встреча американских законодателей и представителей криптоиндустрии, в которой приняли участие сооснователь Strategy Майкл Сэйлор и топ-менеджеры крупных американских майнинговых компаний. На круглом столе обсуждался законопроект BITCOIN Act, предполагающий создание стратегического резерва в биткоинах в США. Законопроект был внесен сенатором Синтией Ламмис и предлагает признать биткоин стратегическим резервным активом наравне с золотом. Предполагается, что резерв должен будет пополниться на сумму до 1 млн BTC за пять лет за счет бюджетно-нейтральных механизмов, то есть без использования средств налогоплательщиков.

«Если инициатива продвинется вперёд, это не только закрепит за США статус криптовалютной сверхдержавы, но и ускорит инновации в сфере цифровых активов», — полагает Уси Заде.

CEO Technobit Александр Пересичан считает, что наиболее вероятный механизм пополнения биткоин-резерва — это использование биткоинов, конфискованных в рамках уголовных дел. Текущая редакция законопроекта в случае одобрения позволяет прибегнуть к такому способу.

«Но использование конфискованных биткоинов сопряжено с рядом вопросов, на которые придется найти ответы. Так, есть сложности в учете и управлении конфиската. Помимо этого, только часть монет может быть направлена в фонд, тогда как другая часть может быть зарезервирована для выплаты компенсаций жертвам, если таковые есть в рамках уголовного дела. Наконец, чтобы распоряжаться конфискованными монетами, власти должны иметь надёжный доступ к приватным ключам и обеспечить их безопасность — это нетривиальная техническая задача, требующая процедур и экспертизы», — отмечает Пересичан.

По оценке Arkham Intelligence, правительству США через различные правительственные организации, такие как служба маршалов США, ФБР, министерство юстиции, управление по борьбе с наркотиками и т. д., сейчас принадлежит около 198 000 BTC, что эквивалентно $23,5 млрд.