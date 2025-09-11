Биткоин и Ethereum возвратятся к росту в ближайшие недели — аналитики

В ближайшее время ожидается консолидация и повышение спроса на биткоин и Ethereum в связи с вероятным снижением ключевой ставки в США и стабильным институциональным спросом, сообщили РИАМО аналитики.

По словам главного аналитика Bitget Райана Ли, текущие тренды на рынке криптовалют свидетельствуют о продолжении устойчивого роста интереса со стороны институциональных инвесторов и долгосрочных держателей.

«Более 70% монет сейчас находятся в кошельках с небольшой историей расходов, что подтверждает уверенность в долгосрочной ценности биткоина. Это сокращение доступного предложения не только укрепляет роль актива как средства сбережения, но и повышает потенциал роста по мере сохранения спроса», — говорит эксперт.

По его оценке, диапазон колебаний цены биткоина в ближайшие недели расширится до $105 000 – $118 000. Ли подчеркивает, что в дальнейшем сокращение доступного предложения монет продолжится, что также окажет поддержку курсу биткоина.

Рост биткоина позитивно скажется и на изменении цены Ethereum.

«Если спрос со стороны ETF сохранится, ETH может приблизиться к диапазону $4100–$4600, что ознаменует в более широком смысле восстановление всего сектора альткоинов», — отмечает Ли.

Помимо этого, на цену ETH оказывают влияние и другие факторы, не зависящие от спроса на биткоин, такие как сетевые обновления и рост сектора DeFi.

Главным фактором восстановления курса биткоина и ETH в ближайшие недели станет денежно-кредитная политика ФРС США.

«Последние слабые данные по занятости в США усилили ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики. Для рискованных активов это традиционно позитивный сигнал, а для биткоина — ещё и дополнительный стимул на фоне продолжающихся притоков капитала в спотовые ETF», — считает IT-консультант по цифровым технологиям Роман Некрасов.

Он обращает внимание на то, что в стейкинге (блокировка криптовалюты в блокчейн-сети для поддержания её работы, взамен участники получают вознаграждения) уже находится 35,7 млн ETH, что составляет порядка 31% от общего предложения, а в ожидании активации на вход в стейкинг находится около 932 936 ETH (~$4 млрд), что превышает объем ETH на выход из стейкинга. По словам эксперта, это свидетельствует о растущем интересе к долгосрочным инвестициям в ETH.

По мнению обоих экспертов, основной тенденцией следующих недель будет поддержание спроса на оба актива, а также дальнейшая стабилизация и возможный рост ценовых показателей, благодаря институциональным вливаниям и техническим индикаторам.