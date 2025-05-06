«Биржевой шок» настиг Германию после провала Мерца в первом туре голосования

Провал Фридриха Мерца, претендующего на должность канцлера Германии, в первом туре голосования в Бундестаге повлек за собой падение фондового рынка, сообщает «Царьград» .

По информации Tagesschau, исход голосования вызвал серьезную обеспокоенность в экономических кругах.

«Это свидетельствует о том, что Германия больше не способна сформировать правительство. Экономика и так находится в стагнации, а структурные реформы давно необходимы», — отметил главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер.

Ранее Мерц заявил о подписании коалиционного соглашения между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией (СДПГ) для формирования нового правительства. Тем не менее во время голосования за канцлера, прошедшего 6 мая в Бундестаге, он получил лишь 310 голосов, не дотянув до необходимых 316.

В итоге Мерц стал первым в истории ФРГ кандидатом, который не смог пройти первый этап выборов.