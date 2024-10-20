Биржа NASDAQ снова начнет торговать акциями экс-материнской компании «Яндекса»

Акции Nebius Group, в прошлом Yandex N. V., впервые с 2022 года снова появятся на американской бирже NASDAQ под тиккером NBIS, сообщает РБК .

Торги акциями компании, которую создал основатель «Яндекса» Аркадий Воложев на базе Yandex N.V., остановились в конце февраля 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине и с того момента не возобновлялись.

Уже 21 октября бумаги компании Nebius Group можно будет купить на американской бирже NASDAQ. Предполагается, что за одну ценную бумагу акционерам предстоит отдать 25 долларов, это около 2 410 рублей в пересчете по курсу от 20 октября 2024 года.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам США собиралась провести принудительный делистинг этих бумаг с NASDAQ, но компании удалось оспорить это решение, пообещав продать российский бизнес.

Сделка о продаже российского бизнеса полностью завершилась летом 2024 года. До раздела и переименования Yandex N.V. в Nebius Group примерно 95% выручки, это около 8,92 млрд долларов, приносил именно российский бизнес.