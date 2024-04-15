Биотехнологическая компания построила лабораторный корпус в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод лабораторного вспомогательного корпуса биотехнологической компании «Фирн-М», созданной при академии наук. Реализация проекта сопровождалась проектным менеджером регионального центра содействия строительству, сообщает пресс-служба ведомства.

В здании, площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, размещено производство фармацевтических субстанций методом биотехнологического синтеза. Здесь работают 20 сотрудников.

Помимо лабораторного вспомогательного корпуса, в эксплуатацию введены три производственных здания предприятия и склад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.