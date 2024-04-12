Bild: белорусы украли оружие в ФРГ и спрятали его под собачьими экскрементами
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Из поезда в Германии белорусы украли целый оружейный арсенал, добычу они спрятали в кустах, замаскировав под собачьими экскрементами, сообщает Lenta.ru.
Как пишет Bild, были похищены 40 полуавтоматических карабинов производства КНР, конструктивных клонов штурмовой винтовки M-16 США под промежуточный патрон 223 Remington.
Белорусы вырыли яму в кустах, туда сложили украденное, а сверху набросали собачьи фекалии.
«Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников», — сказал следователь Хельго Мартенс.
Силовики ФРГ разрабатывают версию связи преступников, которые пытались сбыть оружие через даркнет, с организованной преступностью в РФ.