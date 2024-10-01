сегодня в 21:31

Безработица в Москве на сегодняшний день составляет 1%

В настоящее время безработица в Москве равна 1%, однако это не рекорд. Были периоды, когда она опускалась еще ниже, сообщила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова в ходе встречи ГУ Банка России по ЦФО с бизнес-сообществом Московского региона.

По ее мнению, в целом такая низкая безработица является нормальной ситуацией для московского рынка труда.

«Рынок труда емкий, привлекательный, с высоким уровнем заработных плат, с высококвалифицированными рабочими местами. Для нас этот фактор не ограничение, а нормальной функционирование рынка», — отметила Викторова.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщала, что рост заработной платы и доходов населения в среднем по России на фоне рекордно низкой безработицы не дает возможности охладить потребительское кредитование в должной степени.