Эксперт: жесткость на рынке труда не позволяет охладить потребкредитование

Рост заработной платы и доходов населения в среднем по России на фоне рекордно низкой безработицы не дает возможности охладить потребительской кредитование в должной степени, сообщила РИАМО ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

За I полугодие реальная заработная плата в среднем по стране выросла на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, констатировала она.

Хотя в июне темпы роста реального размера зарплаты снизились до 6,2% после увеличения показателя на 8,8% в мае, 8,5% — в апреле, 12,9% — в марте, 10,8% — в феврале и 8,5% — в январе. Рост доходов продолжается на фоне дефицита кадров и исторически низкой безработицы, которая в июле осталась на минимуме в 2,4%, напомнила аналитик.

«Сохраняющаяся жесткость на рынке труда не позволяет в значительной степени охладить потребительское кредитование, которое в июле замедлилось до 1,4% после 2% в мае–июне», — заявила Пырьева.