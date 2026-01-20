Без вины виноватые: почему банки все чаще блокируют счета и переводы россиян

В 2026 году российские банки продолжат наращивать темпы временных блокировок клиентских счетов и карт. По мнению экономиста и инвестиционного советника из реестра ЦБ Юлии Кузнецовой, несмотря на официальные данные Банка России о снижении жалоб, в 2026 году усилятся превентивные меры в рамках борьбы с киберпреступностью, сообщает Газета.ru .

Ситуация вокруг антифрод-мониторинга в начале 2026 года приобрела дискуссионный характер. По данным «Коммерсанта», число временных приостановок операций достигло отметки в 2–3 млн случаев, что значительно превышает среднемесячные показатели прошлых лет (около 330 тыс.). Однако Банк России придерживается иной позиции: по данным регулятора, за первые три недели января поступило менее 7,5 тыс. жалоб на блокировки, что вдвое ниже стандартного уровня.

Как пояснила инвестсоветник Кузнецова, происходящее является не разовой акцией, а полноценным переходом банков на новые автоматизированные модели оценки рисков. По словам эксперта, современные алгоритмы анализируют не личность владельца карты, а его транзакционный профиль. В зону риска попадают любые отклонения от привычного поведения: внезапная серия покупок на маркетплейсах, крупные переводы между собственными счетами или изменение частоты или географии платежей.

«В результате под временные блокировки все чаще попадают добросовестные клиенты, чье поведение алгоритм счел нетипичным или потенциально рискованным. В 2026 году эта тенденция, с высокой вероятностью, сохранится и даже усилится», — пояснила Кузнецова.

Эксперт прогнозирует, что в течение 2026 года количество блокировок будет только расти, коррелируя с потребительской активностью населения. Традиционные всплески активности антифрод-систем ожидаются весной и осенью. В эти периоды россияне чаще совершают крупные покупки, оплачивают налоги и образовательные услуги, что алгоритмы нередко интерпретируют как подозрительную активность.

