Беспрецедентная ситуация: почти 100 тыс поляков лишились работы за год

В Польше за год уволили почти 100 тыс человек в ходе массовых сокращений

Увольнения, затронувшие большое количество людей, достигли в Польше беспрецедентного уровня. Особенно сильно данная тенденция проявилась среди работников крупных компаний: в 2025 году их было освобождено от должностей втрое больше, чем годом ранее, сообщает «Царьград» со ссылкой на Niezależny Dziennik Polityczny.

Предварительно известно, что под массовые сокращения попали 97,6 тыс. граждан. Сложившаяся ситуация вызывает сильное беспокойство у местного населения, так как уровень безработицы достиг наивысшей отметки со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Самые крупные сокращения персонала произошли в «Почте Польши», где планировалось реформирование системы оплаты труда. Это привело к потере работы для 51,6 тыс. человек. Массовые увольнения также имели место в крупных фирмах, таких как Beko, Heineken, Shell и др.

К ноябрю 2025 года число безработных в Польше достигло отметки в 577 тыс. человек. По показателю безработицы, скорректированному на сезонные колебания, страна сравнялась с Чехией и Мальтой (3,2% и 3,1% соответственно). В среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 6%.

