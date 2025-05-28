Бесплатный вебинар для подмосковных предпринимателей пройдет 29 мая

29 мая в 11:00 подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Продажи в социальных сетях на примере Telegram». Мероприятие проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Спикером выступит Елена Чарная — кандидат экономических наук, практикующий маркетолог. В ходе вебинара будут затронуты такие темы, как анализ целевой аудитории в Telegram, создание актуального контента и что такое продающий аккаунт.

Регистрация на мероприятие открыта до начала вебинара. Предварительно необходимо оставить заявку для участия. Ссылка на вебинар будет направлена на указанную при регистрации почту.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора». Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.