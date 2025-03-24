Бесплатный вебинар для подмосковных предпринимателей по ИИ пройдет 26 марта

26 марта центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Искусственный интеллект для бизнеса и самопрезентации» для предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники вебинара узнают о возможностях искусственного интеллекта для развития бизнеса и самопрезентации, познакомятся с различными видами нейросетей и технологиями для работы с текстами. Спикером выступит литературный редактор и эксперт по контент-маркетингу Наталья Шаверина.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 26 марта в 14:00. Подключиться можно по ссылке: https://anoairmo.ktalk.ru/em2h3vpyywr2.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.