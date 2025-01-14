«Бензоколонка Трампа» и новые санкции могут ослабить рубль в 2025 году

Курс доллара по отношению к рублю в 2025 году будет зависеть от геополитики и «бензоколонки Трампа», сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Она рассказал, что в текущем году на курс американской валюты по отношению к российскому рублю окажет влияние группа факторов, главный из которых — цены на нефть.

«Если Трамп в США вернется к политике увеличения добычи нефти и „включит бензоколонку“, то нефть может подешеветь из-за роста предложения на рынке. Это сразу ослабит позиции рубля. Падение цен на нефть — это всегда удар по российскому бюджету, а значит, курс доллара может резко вырасти», — отметила Гогаладзе.

По ее мнению, новый пакет санкций против РФ или резкое сокращение экспорта также сильно ударит по рублю.

«Санкции ограничивают приток валюты и усиливают зависимость курса от внутренних факторов», — подчеркнула экономист.