сегодня в 16:48

Бензин в Крыму подешевел благодаря работе местных властей с трейдерами

Первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин рассказал, что в республике разница в цене на бензин по сравнению с Краснодарским краем сократилась до 3 рублей 50 копеек, сообщает «Крым 24» .

На 15 января стоимость литра 95-го бензина на крупных автозаправках полуострова составляет 66,5 рубля. Также зарегистрировано снижение цен на АИ-95 «Премиум».

В настоящее время наблюдается уменьшение цен на АИ-95, уточнил Воронкин. Это стало возможным благодаря совместной работе руководства Республики Крым с трейдерскими компаниями.

Что касается дизельного топлива, то разница с Кубанью составляет 3 рубля 60 копеек, отметил первый замминистра топлива и энергетики РК.

Ранее о снижении цен на бензин с 15 января 2025 года сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, подчеркнув, что этому способствовала поддержка правительства России.