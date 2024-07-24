Бензин Аи-95 рекордно подорожал в России

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Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ выросла до 75 296 рублей за тонну

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла до 75 296 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Газета.ru .

Цена этого вида топлива увеличилась на 0,40% впервые с осени 2023 года. Таким образом, стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд текущего года.

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на СПбМТСБ зарегистрировали 7 сентября 2023 года. На тот момент марка торговалась по 76 876 рублей за тонну.

Вместе с тем бензин Аи-92 подешевел на 0,98%, до 56 365 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля также снизилась на 0,12% — тонна торгуется за 61 937 рублей.