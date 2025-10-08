Белорусский производитель полуфабрикатов открыл в Сергиевом Посаде новый цех

Расширение производств — важный фактор экономического развития всего округа. Поэтому новый цех, который возвели и запускают на территории сергиевопосадского филиала холдинга «Серволюкс», хорошая новость для всех сергиевопосадцев. Масштабы и мощности нового цеха оценил первый заместитель главы округа Сергей Тостановский, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Серволюкс Посад» работает на территории нашего округа с 2019 года. Предприятие производит охлажденные полуфабрикаты из мяса птицы, известные в том числе под брендом «Петруха». Свою продукцию «Серволюкс» реализует в таких крупных сетях, как Ростикс и Додо Пицца. Сырье для производства поступает как из республики Беларусь, так и от российских производителей. Примерно 40% птицы идет в глубокую переработку. Один из самых востребованных полуфабрикатов — куриные наггетсы.

«Очень замечательное производство, вложили почти 3 миллиарда рублей и я думаю, что они на этом не остановятся», — отметил первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Сергей Тостановский.

Как рассказал генеральный директор компании «Серволюкс Посад» Дмитрий Кожемяко, новый цех они возвели практически за год, в содружестве с администрацией округа, которая помогла в решении вопросов выделения земли, газификации и подключения электричества. Округу расширенное производство даст не только дополнительные налоги, но и новые рабочие места.

«На производстве сейчас работают около 400 человек. В новом цеху будут работать порядка 130-150 человек», — рассказал Дмитрий Кожемяко, генеральный директор компании «Серволюкс Посад».

После ввода нового цеха, компания планирует добавить к объему производства до 2000 тонн готовой продукции ежемесячно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.