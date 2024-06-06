Белоруссия инвестирует 2 млрд руб в производство стройматериалов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал с гендиректором Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга „Белорусская цементная компания“ Александром Довгало соглашение о запуске крупного производства стройматериалов в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава Подмосковья назвал импортозамещение главным приоритетом. Это заметно в том числе по числу соглашений, традиционно подписываемых на ПМЭФ, и по деловым переговорам в рамках форума.

«Мы всегда готовы предложить бизнесу свою поддержку, комфортные условия для старта и развития, и это дает результат. Особенно приятно, когда заходят крупные игроки. К 2030 году нашими белорусскими партнерами будет построен производственно-логистический комплекс „Содружество“ в Наро-Фоминском округе. Производство сухих строительных смесей, тарированного цемента, товарного бетона и железобетонных изделий — это все крайне важно для строительного рынка», — сказал Воробьев.

По его словам, на новом предприятии смогут трудоустроиться около 100 человек. Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей.

Губернатор региона уже обсуждал запуск вышеуказанного производства в Московской области с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время рабочего визита подмосковной делегации в Минск.

На новом предприятии будет терминал для приема цемента, поставляемого железнодорожным транспортом, с последующей отгрузкой на автотранспорт. Также появится завод по производству бетона, планируют выпускать до 100 тыс. тонн в год сухих строительных смесей. Всю изготавливаемую в Подмосковье продукцию будут направлять в том числе в страны СНГ. Проект будут реализовывать с привлечением инвестиционной поддержки и с господдержкой.

Довгало назвал Московская область динамично развивающимся регионом с большим потенциалом и перспективами.

«С учетом существующей динамики будет востребованность и в строительных материалах, производством которых мы занимаемся. Подмосковье оказывает нам большую поддержку: от проработки предложений по участкам до использования финансовых инструментов для воплощения проекта. Комплекс „Содружество“ включает в себя 3 направления: производственное, логистическое и складское. На каждом из этапов организации производств будем отталкиваться от потребностей рынка и запроса клиентов на продукцию. В Подмосковье устойчивый спрос на сухие строительные смеси, цемент, железобетонные изделия», — заявил Довгало.