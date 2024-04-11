Башкирия предложила Госдуме распространить московский опыт на регионы

Парламент Башкирии внес в ГД проект, который может увеличить доходы бюджета

В парламенте Башкирии внесли законопроект в Госдуму, предложив дать регионам право в ряде случаев устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка, который находится в собственности организации или физлица. Такой проект может стать новой статьей дохода в федеральную казну, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на документ.

Законопроект отправили в думский комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, пока предложенный парламентариями механизм работает лишь в Москве и Московской области. Башкирские депутаты, в свою очередь, предложили распространить его и на другие российские субъекты.

В частности, речь идет о ситуациях, когда новый вид разрешенного использования касается возведения или реконструкции объекта капстроительства.

Республиканские парламентарии предложили отдавать в бюджеты регионов средства, которые будут внесены за изменение разрешенного использования земли.