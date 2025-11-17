Банкир спрогнозировал новые испытания для экономики России в 2026 году

2025 год экономика России заканчивает на минорной ноте: негативные тенденции наблюдаются в динамике ВВП, промышленном производстве, розничной торговле. При этом следующий год принесет российской экономике новые испытания, заявил РИАМО зампредправления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

От квартала к кварталу наблюдается устойчивое снижение темпов роста ВВП: 1,4% — в I квартале, 1,1% — во II квартале и лишь 0,4% — в III квартале. На IV квартал Банк России прогнозирует рост ВВП от — 0,5% до 0,5%, а по всему году 0,5%-1%, отмечает финансист.

По его словам, печальная картина наблюдается и в динамике промышленного производства: за девять месяцев рост составил 0,7%, в сентябре — всего 0,3%.

Крайне скромные результаты фиксируются в объемах розничной торговли со средним темпом прироста менее 3%, и это при наблюдаемой инфляции под 8% и в условиях продолжающегося пока роста реальных доходов населения на 9,2% за 9 месяцев. В очередной раз возросшие расходы государства не смогли в этом году обеспечить наблюдаемые ранее темпы роста экономики в 4%, констатирует банкир.

«По совокупности экономических показателей мы наблюдаем следствие осознанной политики Банка России по охлаждению экономики. Фактические темпы роста ВВП оказались заметно ниже прогнозов начала года, в том числе по причине снижения цен на энергоносители и существенного укрепления рубля с начала года», — говорит Вожов.

Следующий год несет для российской экономики новые испытания, обращает внимание эксперт. Таких мощных бюджетных импульсов, какие наблюдались в 2022–2024 годах, не ожидается. Запланирован значительный рост фискальной нагрузки на бизнес. Мировая экономика в условиях продолжающихся санкционных войн и роста геополитической нестабильности будет находиться под давлением, поэтому, ожидать значимого восстановления рынка энергоносителей в следующем году не стоит.

«В этой связи при продолжении наблюдаемых тенденций в экономике и при сохранении жесткой ДКП мы можем столкнуться в следующем году уже с не охлаждением, а с полноценной рецессией», — полагает Вожов.

