Банки заморозили 30 тыс счетов за день работы закона о возврате средств в РФ

Кредитные организации заблокировали 30 тыс. подозрительных счетов в первый день работы закона о возмещении средств, сообщает РБК .

Согласно закону, переводы «охлаждаются», если банки допустили отправку средств на счета мошенников из базы ЦБ. В таком случае украденные деньги должны возвращаться клиентам.

Как отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, финансовые организации на момент вступления в силу закона отключили порядка 30 тыс. реквизитов. Это произошло 25 июля 2024 года.

По данным ЦБ, банки ежедневно «охлаждают» порядка 20 тыс. подозрительных переводов. Граждане всегда могут обратиться в финансовую организацию за разъяснением, почему так произошло.

Так, за два месяца работы закона 34% клиентов сервиса, средства которых временно заморозили, совершили повторные переводы после периода охлаждения. Около 2,7 тыс. клиентов этого делать не стали.

При этом некоторые «легитимные клиента» также столкнулись с трудностями. К примеру, их персональные данные были украдены, и они попали в базу мошенников ЦБ. Председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина предложила скорректировать механизм исключения из соответствующего перечня.