Банки в России стали отклонять более 80% заявок на кредиты

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что банки стали отказывать более чем по 80% заявок на потребительские кредиты на фоне экономического спада и роста рисков, сообщает АБН24 .

По словам эксперта, прежняя модель активного потребительского кредитования, которую считали драйвером экономического роста, уходит в прошлое. Банки резко ужесточили подход к заемщикам и сформировали барьер для массовых заимствований.

«В последние годы в общественном поле активно продвигалась идея о том, что рост кредитования — это один из ключевых драйверов экономического развития... Однако текущая ситуация показывает более сложную картину», — пояснил Колташов.

Экономист отметил, что в начале 2026 года российская экономика вошла в фазу спада. Финансовые организации учитывают это в прогнозах, поскольку экономика остается чувствительной к внутренним и внешним шокам, включая геополитические изменения и перестройку сырьевых рынков.

«Охлаждение наблюдается и на ипотечном рынке… Постепенное сокращение кредитной активности может способствовать более мягкой коррекции рынка недвижимости и снижению перегрева», — заключил Колташов.

