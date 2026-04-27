Банки раскроют налоговой проценты по вкладам физлиц к 1 февраля 2027

Банкир Элькинд пояснила, как налоговая узнает о вкладах россиян в 2026 году

Банки до 1 февраля 2027 года обязаны передать в ФНС данные о процентах по вкладам физлиц за 2026 год. Налоговая сама рассчитает НДФЛ и выставит уведомление, которое нужно оплатить до 1 декабря следующего года. При этом декларировать доход самостоятельно не требуется, рассказала РИАМО руководитель направления по методологии налогообложения ББР Банка Екатерина Элькинд.

Информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам физических лиц в рублях за 2026 год банки обязаны передать в налоговые органы до 1 февраля года 2027 года. Исключение — счета со ставкой не выше 1% годовых и счета эскроу, поясняет эксперт.

Сумму НДФЛ в отношении каждого физического лица налоговый орган рассчитает на основании информации, полученной от банков. На основании уведомления, выставленного налоговыми органами, нужно будет заплатить налог до 1 декабря 2027 года. При этом процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках декларировать самостоятельно не обязательно, говорит Элькинд.

Общую налогооблагаемую базу, включая доход от процентов по вкладам, можно уменьшить за счет налоговых вычетов, предусмотренных законодательством:

· стандартные вычеты — для семей с детьми, льготных категорий граждан и за сдачу норм ГТО;

· социальные вычеты — за благотворительность, обучение, оплату лечения и лекарств, а также за расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и на накопительную часть трудовой пенсии;

· имущественные вычеты — за продажу или покупку недвижимости, а также за уплаченные проценты по ипотеке.