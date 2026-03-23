Банки против P2P: кто выигрывает на рынке краудлендинга

Рынок краудлендинга в России трансформируется под влиянием новых технологий и изменения структуры игроков, сообщила РИАМО завкафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Финансового университета Юлия Грищенко.

Традиционные P2P-платформы (P2P, в пер. с англ. — «равный к равному», то есть прямой обмен товарами или услугами между двумя сторонами без участия посредника, такого как банк, биржа — ред.), такие как JetLend или Money Friends, сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны альтернативных инструментов привлечения займов для бизнеса — цифровых финансовых активов (ЦФА), говорит эксперт.

По ее словам, ЦФА позволяют бизнесу привлекать финансирование через блокчейн-подобные платформы, обеспечивая прозрачность, скорость и снижение издержек. В настоящее время по количеству выпусков ЦФА лидируют крупные банки, при этом они не просто выступают эмитентами, но и активно развивают инфраструктуру, становясь операторами информационных систем (ОИС).

«Такая стратегия создает прямую конкуренцию краудлендинговым платформам, поскольку банки предлагают инвесторам более низкие риски, автоматизированный учет и другие преимущества, характерные для традиционного финансового сектора», — прокомментировала Грищенко.

