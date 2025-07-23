Банки предлагают россиянам кредитные карты без льготного периода

Ряд крупных банков РФ начал предлагать гражданам кредитные карты, у которых нет льготного периода. Подобные финансовые продукты нашли в Газпромбанке, Т-Банке, Альфа-Банке, сообщают «Ведомости» .

Если пользоваться такой картой, то льготного периода на приобретение товаров и осуществление переводов нет. Проценты будут начислять сразу после того, как была потрачена определенная сумма.

Беспроцентный период в 120 дней есть, но только в случае, если с помощью карты планируется гасить иные кредиты. Также в некоторых банках сохраняется бесплатное обслуживание кредитной карты.

Стоит отметить, что банковские организации подбирают условия под каждого заемщика индивидуально.

Ранее сообщалось, что льготный автокредит на обычную машину в РФ можно получить с доходом от 79 тыс. рублей. На электромобиль сумма будет выше — не менее 267 тыс. рублей.